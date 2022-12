18 svenskar i EM i traktorpulling

Tävlingen körs i Brande på Jylland den 12-13 september och schemat är fullspäckat med allt från de största till de minsta traktorerna.

Snåriga uttagningsregler

Goda förhoppningar

Följa tävlingarna

Här är svenskarna som åker till EM:

– Det är första gången man kör EM för alla klasser som finns tillsammans. Tidigare har de tunga klasserna avgjorts vid ett arrangemang och de lätta klasserna som compact diesel och gardenpulling vid ett annat, säger Per Nilsson, ordförande i Svenska Tractorpullingförbundet till ATL.Det är ganska snåriga uttagningsregler som den europeiska organisationen använder för att se hur många traktorer medlemsländerna får skicka i de olika klasserna. Reglerna bygger bland annat på antal aktiva tävlande och resultat.I år har Sverige fått med fem maskiner i de tunga modifierade klasserna och prostock. I farmstock, som liknar vanliga lantbrukstraktorer, får Sverige skicka två representanter. I de allra lättaste klasserna blir det elva platser.– Det är jättehäftigt att man kan köra allt samtidigt på ett ställe, säger Per Nilsson.Han har goda förhoppningar om att det ska bli åtminstone några framskjutna placeringar för svenskarna. I två av klasserna har Sverige de regerande europamästarna.Det är Olof Roth med Not Yet a Toy i 600 kilo modifierat och Joakim Ralf med Devils Deere i compact diesel. Även i tyngre klasser finns medaljvittring.– I prostock har både Roger Svensson med Green Dragon och Christian Rudén med Countdown potenta maskiner. Det kan mycket väl gå riktigt bra för dem, säger Per Nilsson.Han sätter också en peng på Olof Roth i 950 kilo unlimited. Familjen Roth byggde om chassit på Swedish Iron Toy sent på säsongen och traktorn har gått mycket bra efter det.Per Nilsson ska själv tävla i 950 kilo unlimited med Burning Baby och ser fram emot att få uppleva EM-stämningen i svensklaget.– Det ska bli väldigt spännande, säger han.Om tekniken fungerar är det tänkt att det ska gå att sitta hemma och följa tävlingarna vid datorn. Den europeiska organisationen ETPC planerar för livesändningar på tractorpulling.com. På den danska arrangörens hemsida finns information om tider med mera, eurocup.tractorpulling.dk.Stellan Bartholdsson/Double TroubleChristian Rudén/CountdownRoger Svensson/Green DragonOlof Roth/Swedish Iron ToyPer Nilsson/Burning BabyCaj Höst/CH RailKalle Tagesson/Heavy MetalOlof Roth/Not Yet a ToyEmelie Lagerström/Red WarriorJoakim Ralf/Devils DeerePeter Larsson/Hardcore HarvesterTobbe Jönsson/BM810Isac Jönsson/BolensAlex Jönsson/John DeereHugo Andersson/Volvo BM MiniAdrian Rudén/Countdown JRLucas Andersson/JonseredWiktor Andersson/Volvo BM