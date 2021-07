18 procent mer till lantbrukarna

- Det är roligt sett ur jordbrukarnas perspektiv, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.



Det är framför allt prisökningar på spannmål, frukt och grönsaker och mjölk som har dragit upp den totala pris­ökningen på jordbruksprodukter. Enligt Jordbruksverkets siffror för perioden september 2009 till september 2010 har spannmålspriserna gått upp med 69 procent.





Mest 2010

Fodret kan bli dyrare

Mjölkpriset till bonden steg med 20 procent under samma tidsperiod. Den stora ökningen skedde dock under 2010, från januari till september gick mjölkpriset upp med 13 procent.Enligt Harald Svensson kommer avräkningsprisindex för oktober, november och december att fortsätta upp eftersom flera prishöjningar har gjorts de senaste månaderna.I producent- och konsumentled gick mjölkpriserna bara upp med 3 respektive 2 procent och avräkningspriserna har totalt ökat mer än industrins och konsumenternas priser under 2010. Men det kommer att justeras.- Konsumentpriserna har inte ökat särskilt mycket ännu. Det får man ha ögonen på, vilka marginalförstärkningar industri och handel kommer att ta ut den närmaste tiden. I spåren av prishöjningarna till jordbrukarna så kanske det läggs på lite extra i förädlings- och handelsledet, säger Harald Svensson.Priserna på produktionsmedel har inte heller ökat i motsvarande takt som avräkningspriserna även om de har vänt uppåt. Från september 2009 till september 2010 ökade de bara med totalt 3 procent. Priserna på gödning och jordförbättringsmedel stod för den största ökningen på nästan 8 respektive 13 procent medan priserna på växtskyddsmedel minskade med 15 procent.- De har inte höjts särskilt mycket och det är rimligt att tro att till exempel foderpriserna kommer att stiga eftersom spannmålspriserna har stigit. Det har inte slagit igenom ännu, men det får vi räkna med att det kommer.Sverige har haft en bättre avräkningsprisutveckling än både Finland och Danmark. Att Danmark ligger sämre till beror troligen på att landet har en stor grisproduktion där priserna har sjunkit kraftigt medan Sverige har en förhållandevis stor mjölkproduktion.Tove Nilsson