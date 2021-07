1,5 miljoner namn för burförbud

Ett EU-medborgarinitiativ för ett totalförbud av alla sorters burar för djur i livsmedelsproduktion har nått målet att samla in minst en miljon namn med råge. Enligt paraplyorganisationen Eurogroup for animals har över 1,5 miljoner personer skrivit under, med den spridning över minst sju medlemsländer som EU:s lagstiftning kräver. Stämmer det måste EU-kommissionen överväga förslagen, och presentera sina slutsatser, men den är inte bunden att förverkliga dem.