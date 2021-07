15 kändisar som började karriären i lantbruket

Ryggen stoppade jobbet på bondgården

Han var bara 13 år när hans berömde pappa Lars Ekborg avled. Det fanns inget arv och familjen var tvungen att lämna bostaden i Gamla stan. Dan Ekborg skickades därför ut på landet för att jobba på bondgård. Efter några år bestämde sig Dan för att ge sig in på pappans bana och han började på Calle Flygare Teaterskola år 1972. Ungdomsåren hade också gett honom problem. Så här berättade han senare i en intervju med Expressen: ”Jag har haft ryggskott till och från sedan jag var 15 och jobbade på bondgård”.

Bomull blev början

Den amerikanske country- och rockstjärnan Johnny Cash har skrivit flera låtar om det tuffa livet som bomullsodlare i Arkansas under 1930-talets depression. Redan som femåring började han arbeta på familjens bomullsfält, och tillsammans med de andra sjöng han under arbetet. Som 12-åring släpade han omkring bomullsbalar som var större än han själv. Flera gånger fick familjen också uppleva hur floden Mississippi svämmade över och förstörde hela skörden. Han slog igenom på 1950-talet med ett skivkontrakt på samma skivbolag som Elvis Presley. Han sålde sedan mer än 50 miljoner skivor under sitt liv. Johnny Cash avled i september 2003.