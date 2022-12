145 gårdar borta sedan årsskiftet

Den snabba nedläggningen av mjölkgårdar runt om i landet fortsätter. Det visar siffror över antalet mjölkföretag som LRF Mjölk tagit fram åt ATL.

I juni i år fanns 4 246 mjölkföretag. Det kan jämföras med 4 391 vid årsskiftet och 9 694 för tolv år sedan. Det innebär att på ett antal år har närmare 60 procent av mjölkgårdarna lagts ner.Statistiken visar tydligt att det inte kommer att vara lätt att se mjölkkor runt om på landsbygden. Det som tidigare var ett naturligt inslag i de flesta kommuner är på väg att försvinna.När vi åker genom relativt mjölkgårdstäta Halland är bilden densamma. Betydligt mer än varannan gård har försvunnit sedan 2003.Från politiskt håll utlovas åtgärder och i en intervju fredagens i ATL flaggade landsbygdsministern bland annat för statliga kreditgarantier.– Jag har full förståelse för det tuffa läge som mjölkbönderna befinner sig i. Samtidigt vet jag att våra svenska mjölkbönder och jordbrukare har mycket att ge, skriver Sven-Erik Bucht i en kommentar till ATL:s sammanställning.Men det är inte bara korna som försvinner. Utan betande djur behövs inte längre all åkermark. Mjölkbönder som går över till uppfödning av dikor kan i viss utsträckning fortsätta att hålla markerna öppna, men sambandet mellan nedlagda mjölkgårdar och igenvuxna åkrar är tydligt. Det visar bland annat en rapport som LRF Halland tagit fram.De ekonomiska konsekvenserna när en mjölkgård försvinner behöver inte bli så stora eftersom jordbruk inte längre är den viktigaste inkomstkällan för de boende på landsbygden. I stället pendlar man in till jobb i tätorten, enligt Harald Svensson, chefsekonom på jordbruksverket.– Den multiplikatoreffekt det ofta talas om, att en mjölkbonde ger jobb till 4-5 andra, är ingenting vi kunnat verifiera, säger han.Harald Svensson är istället orolig för att nedlagda mjölkgårdar leder till att landskapet förändras när behovet av produktionsytor minskar och åkermark som inte längre används växer igen. Något som i sin tur riskerar att göra boende på landsbygden mindre attraktivt.– Ett väsentligt moment i boendet är just landskapsbilden. Om det växer igen, ja vad har man då för anledning att bo kvar?Historiskt har antalet mjölkbönder halverats i tioårsperioder. Men gårdarna har blivit större och effektivare. Antalet mjölkor har inte minskat.Den senaste tidens utveckling beskriver ett annat scenario där antalet kor i kokontrollen minskat med 3,9 procent det senaste året samtidigt som antalet företag minskat med 5,9 procent.Harald Svensson på jordbruksverket tycker att mjölkproducenterna måste hålla uppe takten i strukturomvandlingen och skapa än större mjölkgårdar. Tesen är att hela hanteringen måste professionaliseras och att producenterna måste lägga mer tid på ekonomistyrning och att driva företag.– Våra mjölkbönder är ofta riktigt bra på att producera mjölk men man kanske inte riktigt mäktar med alla kringaktiviteter som krävs för att nå ett bra resultat, säger Harald Svensson. Siste mjölkbonden i bygden –– Lösningen för mjölkbönderna –– Bojkott mot sociala medier Zooma in på kartan eller leta upp din kommun via sökfunktionen i bilden. Klicka sedan på din kommuns gröna markering för att visa antalet mjölkbönder (juni 2015). Källa: Jordbruksverket och LRF Mjölk. Grafik: Frida Jonson