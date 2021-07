12 000 beräknas till Borgeby

Borgeby (ATL)

Växtodlingsmässan som hålls i Borgby norr om Lund i Skåne slår upp dörrarna för tolfte året i rad.

Telefonen går varm för projektledaren Johannes Åkerblom. Han har varit på plats sedan tidigt i morse. Men allt verkar vara under kontroll.

- Det känns bra. Det är en stor logistikapparat att få in alla saker till utställarna. Men vi har farmartjänst som har varit med i tolv år. De är en väldig resurs.

Totalt finns nästan 10 hektar parkering på mässan och redan innan öppning fick nyparkerade besökare gå långt för att komma till entrén. Två scoutkårer, Harlösa och Staffanstorp, arbetar i entrén och med parkering.

Erik Stjerndahl som är vd för arrangören Hir Malmöhus ser avslappnad ut.

- Inget särskilt har hänt, men det finns alltid lite att ordna in i det sista, säger han.

De vanligaste problemen på mässan brukar ha med elen att göra, men än så länge fungerar allt. Håkan Pålsson som är lantbrukare och deltidselektriker ansvarar för elen.

- Han blir inte nervös för något, säger Johannes Åkerblom om honom när han far förbi på en fyrhjuling.

Det mest dramatiska som hänt än så länge är att gässen som släppts ut i en hage med olika grödor smitit ut. Den ena har fångats in, men den andra gömmer sig i en rapsparcell.

- Den kommer väl fram förr eller senare, säger Johannes.

Viltskadorna som skulle visas upp får nu göras för hand.

Mässan som slår rekord även i år har utökats med 33 utställare till 260 och antalet hektar med tio till 60. Arrangörerna räknar med att 12 000 personer ska besöka fältdagarna under de två dagar som mässan har öppet.

Årets tema är vatten och ett särskilt vattencentrum har inrättats centralt på mässan. Tove Nilsson