Efter skandalbilderna på svenska grisar som briserade i tisdags är öppna gårdar och information det som gäller.



Mari Magnusson säger rakt ut att i den polisanmälan som rör hennes och makens företag finns bilder hon önskar att hon sluppit uppleva. Hon skyller inte ifrån sig utan vid kontorsbordet pekar hon på en bild som djurrättsaktivisterna har tagit inne på behandlings­avdelningen.

- Den reagerar jag mest på. En gris har ett blodöga, två har ledinflammationer, det är problem med diarré och det är blött. Det är för många fel, det är inte bra. Här är det någon som inte har gjort sitt jobb.



Ändå är det så långt ifrån vanvård man kan komma, menar hon. Brister som dessa uppstår lätt under ett dygn. Att ha tillsyn hela tiden är omöjligt. Särskilt med tanke på att företaget måste effektivisera för varje år som går för att vara livskraftigt.



Effektiviseringarna drabbar dock inte djuren, menar Mari Magnusson. Att effektivisera betyder ökat fokus på ordning, djurskötsel och miljö. Friska grisar är lönsamma, sjuka och skadade djur en kostnad.



Tygelsjö Mölla AB är en modern anläggning jämfört med många andra.

Äldst är slaktgrisstallet från 70-talet. Grisnings- och tillväxtavdelningarna är bara tre år gamla. Grisarna finns på tre platser i totalt nio olika byggnader.

- Vi har en helt normal svensk grisproduktion. Det ser likadant ut här som hos de flesta andra konventionella uppfödare, säger Mari Magnusson.



Anklagelserna som riktas mot Tygelsjö Mölla är ringa jämfört med flera andra gårdar. Ändå anmäls företaget på sju punkter. Mari Magnusson medger några misstag.

- Vi försöker klippa klövarna på suggorna vid grisning, men någon gång missar man.



Apropå smutsiga djur och smutsig miljö säger hon:

- Grisens beteende är att äta på ett ställe, sova på ett ställe och skita på ett ställe. Men en liten del beter sig inte så och då får man mocka. Mer än så är svårt att göra. Jag kan inte tänka mig att våra stall är skitigare än några andra.



EU-parlamentarikern Marit Paulsen har i SVT:s Aktuellt angripit bristen på strö och halm i många besättningar. På Tygelsjö Mölla får grisarna halm en gång varje dag.

När kvällen kommer har grisarna ätit upp den.

- Den vanliga uppfattningen bland människor är kanske att grisarna alltid har strö, men vi vill att det ska vara tomt på kvällen annars blir det blött och då har vi ett hygienproblem i stället.



Hon misstänker att aktivisterna har varit inne i stallarna två gånger. Att de olovandes tog sig in tycker hon är förskräckligt. Samtidigt har hon viss förståelse för att de gjorde som de gjorde.

- Det är unga människor som gör något de tror på och de vill förändra. Men jag tycker inte att det är rätt sätt.



Den negativa uppmärksamhet som svensk grisuppfödning nu får drabbar hela branschen. Att svensk grisnäring under ett års tid har slagit sig för bröstet och nästan pekat finger åt Danmark slår tillbaka.

- Sticker man ut näsan så får man på flabben, säger Mari Magnusson.