Rapporten har skrivits av forskare vid Carnegie Institution for Science i Washington samt Stanford University och publicerades nyligen i the Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarna bakom rapporten har uppskattat att det allt högre utbytet som moderna lantbruksmetoder lett till innebär att lantbruket minskat sina utsläpp av växthusgaser.



Trots att modernt lantbruk nyttjar pesticider, konstgödning och fossilt bränsle till sina maskiner vägs det upp med råge av det högre utbytet. Utan större skördar skulle allt mer mark behöva tas i anspråk för att föda en växande befolkning, med mer avskogning som följd. Detta hade inneburit mer utsläpp av växthusgaser än vad det moderna jordbruket står för, menar forskarna.



Enligt forskarna bakom rapporten har skördeutbytet ökat med 135 procent sedan 1961, något som enligt rapporten besparat jorden utsläpp av nästan 600 miljarder ton koldioxid under samma period.ATL.nu