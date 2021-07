FRÄNSTA (ATL)



Han verkar i den del av Sverige som på försommaren vida uppmärksammats för granbarkborreskador.

- Det är ett mycket litet, och övergående, problem i jämförelse med älgbetningen. Vår skogsproduktion går mot en krasch, säger han.





Levt med skogen i 60 år

Högre avskjutning krävs

Ta bort arrendeavgifter

Jan Gullmark har levt med skog i 60 år och känner till samtliga 1 200 hektar. Under 30-talet år arbetade han för dåvarande Skogsvårdsstyrelsen och det var också då, i slutet på 1970-talet, som den så kallade älgexplosionen började.När vi träffas på ägorna en regnig junidag betonar Jan Gullmark att älgbetningen inte enbart är ett problem för honom och den skog han förvaltar för sig och anhöriga.- Det är ju ett gigantiskt samhällsproblem. Skogens nettoexportvärde i Sverige är 110 miljarder per år och det är för dessa pengar som vi i hög grad får bilar, oljeprodukter, kläder, solresor och annat.Han har gjort omfattande beräkningar över det egna, älgbetesskadade innehavet på 360 hektar och noterar att plantering eller frösådd för 500 000 kronor och röjning för 2,2 miljoner gjorts mer eller mindre förgäves. Den årliga tillväxtförlusten beräknas till 360 000 kronor.Att älgskadorna får fortgå beror enligt Jan Gullmark mycket på att Jägareförbundet är skickliga lobbyister och duktiga på att behålla en stor älgstam. Förbundet har lätt för att få gehör bland politiker på olika nivåer, menar han.Som medlem i Jägareförbundet försöker han verka för en högre älgavskjutning men förslag och motioner avslås ständigt.- Jägareförbundet gör mycket som är oerhört bra men ska inte bestämma över min och andras mark. Här, och på många andra håll, har vi en vinterstam på 10-15 älgar per 1 000 hektar. Antalet måste ner till två-tre. Jakten måste även börja i september och helst borde så kallad avlysningsjakt tillämpas. Har inte ett område skjutit en del under en första jaktvecka, ska ett annat område kunna få ökad tilldelning, säger Jan Gullmark.Han fortsätter:- Hela älgjaktproblematiken måste föras upp på högsta, politiska nivå. Skogsstyrelsen och LRF passar i frågan och skogsbolagen styrs i viss grad av tjänstemän som sätter hobbyn älgjakt före det egna bolagets intresse. Dessutom är många privata markägare mer intresserade av jakt än skogsskötsel.Han anser att skogsbolagen, och även enskilda markägare, borde sluta att ta arrendeavgifter.- Det är ju småpengar i jämförelse med betesskadorna. Utan arrendeavgifter kan inte jägare ställa krav på att få skjuta si och så många älgar.Jan Gullmark förundras över det stora mediegenomslag som granbarkborreangreppen i Medelpad fått.- Jag har också några hektar som drabbats men problemet är övergående på ett eller två år. Älgförstörelsen har fått pågå i 30 år och har förorsakat vida större skador.Sverker Söderström