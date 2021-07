Om Alliansen vinner valet ska den satsa 52 miljoner kronor på att bygga upp en gemensam kundsupport.

Liksom skogsägare tidigare har blivit lovade en väg in till de myndigheter som han eller hon behöver ha kontakt med, ska nu också lantbrukare få det.



Regeringen vill satsa 52 miljoner kronor på utökade Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida.

- Tanken är att det ska byggas upp en kundsupport med de här pengarna i samarbete mellan Jordbruksverket och länsstyrelser, sa jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) på onsdagen.



Myndighetskontakterna ska samordnas för att förenkla arbetet för lantbrukaren. Ett så kallat e-arkiv ska skapas så att lantbrukaren själv kan se vad som sagts och skrivits i ett ärende.



Förhoppningen är att all kommunikation med myndigheter så småningom ska gå genom denna kundsupport, säger Eskil Erlandson.ATL.nu